В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми, но не меняют позиции о территориальной целостности Грузии

Позицию бывшего премьер-министра Абхазии Сергея Шамба о необходимости начала диалога между Абхазией и Грузией, высказанную им накануне в российских СМИ, разделяют в грузинских парламентских кругах, однако по-прежнему заявляют о территориальной целостности грузинского государства.

"Мы никогда не изменим позицию в отношении вопроса о территориальной целостности Грузии", - заявил в четверг журналистам один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикер парламента Георгий Вольский, комментируя интервью С.Шамбы. При этом он отметил, что восстановление доверия между грузинами и абхазами является первостепенной задачей действующих властей Грузии.

По его словам, рано или поздно грузинская и абхазская стороны обязательно вернутся к вопросу о территориальной целостности.

"Сегодня позиция де-факто руководства Абхазии полностью зависит от благорасположения России, но мы думаем, что вместе с партнерами мы сможем восстановить доверие с абхазами. Мы не враги и с ответственностью относимся к будущему наших детей", - сказал Г.Вольский.

В интервью "Эхо Москвы" С.Шамба заявил, что "необходимо думать о будущем, так как мы соседние страны и судьба распорядилась существовать нам рядом друг с другом".

"Всегда настает время урегулирования отношений. Думаю, что сейчас можно начать именно такой диалог с Грузией", - заявил С.Шамба.