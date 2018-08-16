Возможность проведения саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в первой декаде сентября прорабатывается - Песков

Встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии в первой сентября прорабатывается, о дате ее проведения будет сообщено после ее окончательного согласования по дипканалам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Возможность проведения очередной трехсторонней встречи в начале сентября, в первой декаде прорабатывается. Есть соответствующие наметки", - сказал он журналистам.
"После того, как будет по дипломатическим каналам окончательно согласован график трех президентов, мы сообщим", - добавил Д.Песков.
Ранее турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента этой страны сообщило, что третья трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября в Тегеране.
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам ГПС Азербайджана
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав ГПС Азербайджана орденами и медалями
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти на 1%
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июле 2018г увеличился на 13%, инвестиции в жилстрой – на 22%
Сборная России по футболу взлетела на 21 позицию и занимает 49-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Азербайджана в августовском рейтинге ФИФА сохранила 105-ое место
Азербайджанские пограничники задержали группу промышляющую торговлей наркотиками
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений