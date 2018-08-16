Возможность проведения саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в первой декаде сентября прорабатывается - Песков

Встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии в первой сентября прорабатывается, о дате ее проведения будет сообщено после ее окончательного согласования по дипканалам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Возможность проведения очередной трехсторонней встречи в начале сентября, в первой декаде прорабатывается. Есть соответствующие наметки", - сказал он журналистам.

"После того, как будет по дипломатическим каналам окончательно согласован график трех президентов, мы сообщим", - добавил Д.Песков.

Ранее турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента этой страны сообщило, что третья трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября в Тегеране.