До 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после обрушения моста в итальянской Генуе

От 10 до 20 человек могут до сих пор находиться под завалами обрушившегося моста в итальянской Генуе, заявил в четверг главный прокурор этого города Франческо Коцци.
"Там могут оставаться от 10 до 20 человек", - приводит агентство АНСА слова Ф.Коцци.
Отмечается, что итальянские спасатели третий день подряд ведут поисковые работы на месте обрушения пролета моста. По словам представителя генуэзской службы спасения Сонии Ночи, поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все люди, которые считаются пропавшими без вести.
Местные власти отмечают, что до сих пор не могут сказать, сколько именно автомобилей находилось на мосту в момент обрушения, и поэтому остается неизвестным, сколько людей могут находиться под завалами.
Накануне кабинет министров Италии одобрил введение режима чрезвычайной ситуации сроком на один год и объявило о проведении национальной церемонии прощания с жертвами обрушения в субботу в Генуе.
Обрушение произошло во вторник днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.
Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.
Согласно последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, среди них - четверо французов и двое албанцев. В среду сообщалось, о 39 погибших, однако затем эти данные пересмотрели. Еще 16 человек получили травмы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.
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