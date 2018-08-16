Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября

Все заявки на визы в Северную Корею для иностранцев заморожены до 9 сентября без объяснения причин, сообщает туристическая компания Koryo Tours.
"Наши партнеры в Пхеньяне 13 августа получили указание о том, что все заявки на визы в Северную Корею до 9 сентября должны быть заморожены. Это повлечет за собой соответствующую остановку туров в августе-сентябре. Причины подобного решения не называются", - говорится в сообщении на сайте компании.
Тем не менее, Koryo Tours ожидает, что по окончании срока "заморозки" визы будут выданы очень быстро. А для туристов, на руках у которых уже есть визы в Северную Корею на август-сентябрь, а также тех, кто планирует посетить страну после 9 сентября, все останется без изменений.
9 сентября в Пхеньяне состоится ряд торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию основания КНДР, на которых ожидается большое количество туристов, журналистов и VIP-делегаций.
По данным газеты Independent, временная приостановка выдачи виз поможет разгрузить гостиницы и обеспечит передышку туристическому сектору Северной Кореи в момент повышенного спроса.
Как сообщалось, по данным Пограничной службы РФ, в 2016 году в КНДР побывало более 420 туристов из России, в 2015-м чуть больше - 470. В основном это жители Приморья и других регионов Дальнего Востока.
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