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Дальнее зарубежье 16.08.2018 16:34

Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября

Все заявки на визы в Северную Корею для иностранцев заморожены до 9 сентября без объяснения причин, сообщает туристическая компания Koryo Tours.

"Наши партнеры в Пхеньяне 13 августа получили указание о том, что все заявки на визы в Северную Корею до 9 сентября должны быть заморожены. Это повлечет за собой соответствующую остановку туров в августе-сентябре. Причины подобного решения не называются", - говорится в сообщении на сайте компании.

Тем не менее, Koryo Tours ожидает, что по окончании срока "заморозки" визы будут выданы очень быстро. А для туристов, на руках у которых уже есть визы в Северную Корею на август-сентябрь, а также тех, кто планирует посетить страну после 9 сентября, все останется без изменений.

9 сентября в Пхеньяне состоится ряд торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию основания КНДР, на которых ожидается большое количество туристов, журналистов и VIP-делегаций.

По данным газеты Independent, временная приостановка выдачи виз поможет разгрузить гостиницы и обеспечит передышку туристическому сектору Северной Кореи в момент повышенного спроса.

Как сообщалось, по данным Пограничной службы РФ, в 2016 году в КНДР побывало более 420 туристов из России, в 2015-м чуть больше - 470. В основном это жители Приморья и других регионов Дальнего Востока.

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Тэги: КНДР, ВИЗЫ, ЗАМОРОЗКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]