В Пхеньяне призвали Южную Корею отказаться от санкций для улучшения межкорейских отношений

Власти КНДР заявили, что Южной Корее следует перестать поддерживать политику санкционного давления, чтобы улучшить отношения между Сеулом и Пхеньяном, говорится в статье северокорейской газеты "Нодон синмун" - органа ЦК Трудовой партии Кореи.
"Если (Южная Корея - ИФ) присоединяется и слепо следует политике санкционного давления, которая ведется иностранными силами с целью сдерживания межкорейского сотрудничества, то отношения Севера и Юга не могут развиваться в интересах корейского народа, а также становится невозможным полное выполнение Пханмунджомской декларации", - отмечается в статье.
Кроме того, в Северной Корее обвинили США в оказании давления на южнокорейское руководство и компании, чтобы те не сотрудничали с КНДР.
"США, не имея на это права, вмешиваются во внутренние дела нашей нации и межкорейские отношения, создавая препятствия для примирения, единства, диалога и сотрудничества между Кореями", - пишет газета.
В статье также говорится, что все проблемы, возникающие между КНДР и Южной Кореей, должны решаться самостоятельно Сеулом и Пхеньяном.
"Соблюдение принципа независимости стран является основой для выполнения Пханмунджомской декларации и улучшения межкорейских отношений", - отмечает "Нодон синмун".
Западные СМИ отмечают, что комментарий северокорейской стороны, по-видимому, был опубликован в ответ на слова южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который, выступая накануне, призвал КНДР к полной денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.
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