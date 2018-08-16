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Дальнее зарубежье 16.08.2018 17:02

В Пхеньяне призвали Южную Корею отказаться от санкций для улучшения межкорейских отношений

Власти КНДР заявили, что Южной Корее следует перестать поддерживать политику санкционного давления, чтобы улучшить отношения между Сеулом и Пхеньяном, говорится в статье северокорейской газеты "Нодон синмун" - органа ЦК Трудовой партии Кореи.

"Если (Южная Корея - ИФ) присоединяется и слепо следует политике санкционного давления, которая ведется иностранными силами с целью сдерживания межкорейского сотрудничества, то отношения Севера и Юга не могут развиваться в интересах корейского народа, а также становится невозможным полное выполнение Пханмунджомской декларации", - отмечается в статье.

Кроме того, в Северной Корее обвинили США в оказании давления на южнокорейское руководство и компании, чтобы те не сотрудничали с КНДР.

"США, не имея на это права, вмешиваются во внутренние дела нашей нации и межкорейские отношения, создавая препятствия для примирения, единства, диалога и сотрудничества между Кореями", - пишет газета.

В статье также говорится, что все проблемы, возникающие между КНДР и Южной Кореей, должны решаться самостоятельно Сеулом и Пхеньяном.

"Соблюдение принципа независимости стран является основой для выполнения Пханмунджомской декларации и улучшения межкорейских отношений", - отмечает "Нодон синмун".

Западные СМИ отмечают, что комментарий северокорейской стороны, по-видимому, был опубликован в ответ на слова южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который, выступая накануне, призвал КНДР к полной денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, САНКЦИИ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]