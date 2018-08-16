15 августа 2018 года банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов Азербайджана. В рамках мероприятия специалисты банка провели ряд встреч с компаниями-участниками и обсудили вопросы сотрудничества.
Особое внимание стороны уделили обсуждению условий, предоставляемых азербайджанским бизнесменам торговыми домами. Они направлены на повышение конкурентоспособности компаний-экспортеров. и позволят улучшить инвестиционный климат. ВТБ (Азербайджан) как часть международной группы представляет клиентам-экспортерамвозможность получить прямой доступ к торговым сетям в России и других странах присутствия ВТБ.
Тухман Имамалиев, управляющий директор по крупному бизнесу ВТБ (Азербайджан), отметил: «Подобные мероприятия важны для налаживания бизнес-связей с различными компаниями. ВТБ (Азербайджан) может предложить экспортерам выгодные условия по широкому спектру услуг. К примеру, скоро мы запустим для них специальный продукт – «Международный факторинг», который позволит уменьшить цепочку расчетов и даст возможность поставщикам получать деньги за товар максимально оперативно. При этом покупатель не будет лишатьсяотсрочки платежа, столь важной для развития бизнеса».
В настоящее время Азербайджан имеет торговые дома в Латвии, Беларуси, Украины и России. Кроме того, до конца этого года ожидается открытие еще одного торгового дома на территории России.
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