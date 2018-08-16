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16.08.2018 15:24

ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров

15 августа 2018 года банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов Азербайджана. В рамках мероприятия специалисты банка провели ряд встреч с компаниями-участниками и обсудили вопросы сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили обсуждению условий, предоставляемых азербайджанским бизнесменам торговыми домами. Они направлены на повышение конкурентоспособности компаний-экспортеров. и позволят улучшить инвестиционный климат. ВТБ (Азербайджан) как часть международной группы представляет клиентам-экспортерамвозможность получить прямой доступ к торговым сетям в России и других странах присутствия ВТБ.

Тухман Имамалиев, управляющий директор по крупному бизнесу ВТБ (Азербайджан), отметил: «Подобные мероприятия важны для налаживания бизнес-связей с различными компаниями. ВТБ (Азербайджан) может предложить экспортерам выгодные условия по широкому спектру услуг. К примеру, скоро мы запустим для них специальный продукт – «Международный факторинг», который позволит уменьшить цепочку расчетов и даст возможность поставщикам получать деньги за товар максимально оперативно. При этом покупатель не будет лишатьсяотсрочки платежа, столь важной для развития бизнеса».

В настоящее время Азербайджан имеет торговые дома в Латвии, Беларуси, Украины и России. Кроме того, до конца этого года ожидается открытие еще одного торгового дома на территории России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]