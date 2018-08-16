Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран

Caspian Energy и Caspian European Club вручат международную премию «Caspian Energy Award-2018» Президентам пяти прикаспийских стран в номинации «За особый вклад в развитие политического, экономического и социального сотрудничества на Каспии». Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
Он отметил, что данная премия будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран, поставившим свою подпись под историческим документом – Конвенции по статусу Каспия.
Тельман Алиев также добавил, что о подробностях вручения в индивидуальном порядке международной награды президентам будет объявлено позже.
«Статуэтка международной премии Caspian Energy Award символизирует нефтяной фонтан, верхняя часть которого изображает 5 пальцев одной ладони - 5 государств, которые равнозначно распределены. В центре изображен Каспий, который связывает пять прикаспийских государств единой судьбой», - сказал он.
По словам Тельмана Алиева, «Caspian Energy Award» присуждается мировым лидерам, внесшим свой вклад в экономическое развитие и интеграцию бизнес-сообщества стран каспийско-черноморского и балтийского регионов и служит показателем активности международного бизнеса, высокого авторитета в регионе, отражением инвестиционной привлекательности, открытости экономик стран региона.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.
24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.
Председателем Caspian European Club является со дня основания Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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