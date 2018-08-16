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Дальнее зарубежье 16.08.2018 18:15

Премьер Болгарии после обрушения виадука в Генуе призвал отреставрировать все мосты в стране

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов призвал к проведению реновации всех мостов в Болгарии после обрушения виадука в итальянском городе Генуя, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Все (мосты - ИФ) должны быть обновлены и укреплены", - сказал глава правительства Болгарии.

Б.Борисов отметил, что реновация всех сооружений должна проходить "одновременно и повсюду".

Согласно данным, представленным министром по региональному развитию Николаем Нанковым на правительственном заседании, более 200 мостов в стране, большая часть из которых была построена примерно 35-40 лет, находятся в плохом состоянии.

Решение премьер-министра Болгарии о проведении срочной реновации последовало после обрушения пролета моста в итальянской Генуе, которое привело к гибели как минимум 38 человек.

Обрушение произошло во вторник днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРЕМЬЕР, МОСТЫ, РЕНОВАЦИЯ


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