Путин обсудил с Пашиняном отношения РФ и Армении, взаимодействие в рамках ОДКБ – Кремль

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону двустороннюю повестку и взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба Кремля

"Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.