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Регион 16.08.2018 16:03

Путин обсудил с Пашиняном отношения РФ и Армении, взаимодействие в рамках ОДКБ – Кремль

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону двустороннюю повестку и взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба Кремля

"Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]