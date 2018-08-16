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ТЭК 16.08.2018 16:03

Азербайджан сократил в I полугодии экспорт газа на 2%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал 4 млрд 487,7 млн кубометров природного газа, что на 1,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $753 млн 241,2 тыс. (рост на 12,1%)", - отметили в правительстве.

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за январь-июнь 2018 года составил 3 млрд 101 млн кубометров на сумму $570 млн 337,1 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 8 млрд 859,7 млн кубометров природного газа.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]