Азербайджан сократил в I полугодии экспорт газа на 2%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал 4 млрд 487,7 млн кубометров природного газа, что на 1,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $753 млн 241,2 тыс. (рост на 12,1%)", - отметили в правительстве.
Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за январь-июнь 2018 года составил 3 млрд 101 млн кубометров на сумму $570 млн 337,1 тыс.
Азербайджан в 2017 году экспортировал 8 млрд 859,7 млн кубометров природного газа.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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