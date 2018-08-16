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СНГ 16.08.2018 17:12

Генсек ОДКБ Хачатуров не имеет российского гражданства - глава следственной службы Армении

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян не имеют российского гражданства, заявил начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

"Разговоры об их российском гражданстве - это слухи. Мы сделали запросы. По имеющимся данным, это просто слухи", - заявил С.Хачатрян в четверг после заседания правительства Армении.

М.Арутюнян и Ю.Хачатуров обвиняются по делу о событиях 1 марта 2008 г в Ереване.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ХАЧАТУРОВ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]