Генсек ОДКБ Хачатуров не имеет российского гражданства - глава следственной службы Армении

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян не имеют российского гражданства, заявил начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.
"Разговоры об их российском гражданстве - это слухи. Мы сделали запросы. По имеющимся данным, это просто слухи", - заявил С.Хачатрян в четверг после заседания правительства Армении.
М.Арутюнян и Ю.Хачатуров обвиняются по делу о событиях 1 марта 2008 г в Ереване.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.
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