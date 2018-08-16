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Дальнее зарубежье 16.08.2018 17:46

В ЕС после обрушения моста в Генуе отвергли обвинения Италии в недостаточном финансировании инфраструктуры страны

В Евросоюзе не согласились с тем, что на ситуации с безопасностью конструкции обрушившегося в Генуе моста могли сказаться ограничения в выделении средств, направленных на развитие инфраструктуры Италии, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы считаем, что пришло время прояснить некоторые моменты. В течение периода с 2014 по 2020 год Италия должна получить в общей сложности около 2,5 млрд евро из европейского бюджета на инвестиции в сетевую инфраструктуру, например, на автомобильные и железные дорогие", - сказал представитель Еврокомиссия Кристиан Спар.

Он добавил, что в апреле 2018 года Еврокомиссия одобрила инвестиционный план на развитие сети итальянских автомобильных дорог. План предполагает инвестиции в примерно 8,5 млрд, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры в провинции Генуя.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини ранее заявил, что происшествие с обрушением автомобильного моста указывает на важность увеличения инвестиций в сферу инфраструктуры. Он также предположил, что ограничения ЕС на выделение средств в рамках программы поддержки инфраструктуры Италии как страны-члена альянса могли оказать влияние на ситуацию с безопасностью таких сооружений, как обрушившийся мост.

Обрушение пролета моста в итальянском городе Генуя произошло днем 14 августа. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Согласно последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, среди них - четверо французов и двое албанцев. В среду сообщалось, о 39 погибших, однако затем эти данные пересмотрели. Еще 16 человек получили травмы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

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Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, МОСТ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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