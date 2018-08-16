Азербайджан в I полугодии 2018г увеличил импорт пшеницы на 22%, экспорт фруктов - на 51%

Импорт пшеницы в Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года составил 538,8 тыс. тонн, что на 22,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $94 млн 841,2 тыс. (рост на 14,3%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 57,398 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 61,5%) на сумму $23 млн 85,2 тыс. (спад на 67,4%), растительных масел – 64,731 тыс. тонн (рост на 44,5%) на сумму $56 млн 2,2 тыс. (рост на 37,1%), чая – 6,126 тыс. тонн (рост на 13%) на сумму $23 млн 894,1 тыс. (рост на 12,4%), сливочных масел, молока - 6,688 тыс. тонн (спад на 13,9%) на $39 млн 472,1 тыс. (рост на 20,8%).

Кроме этого, в январе-июне в Азербайджан импортировано 4,008 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 25,8%) на сумму $12 млн 140,6 тыс. (спад на 17,9%), мяса птицы и продукции из нее – 15,.132 тыс. тонн (спад на 3,2%) на сумму $16 млн 718 тыс. (спад на 6,1%).

Фруктов в январе-июне в республику импортировано 61,775 тыс. тонн (рост на 49,1%) на сумму $53 млн 970,7 тыс. (рост на 50,8%), овощей - 11,42 тыс. тонн (спад на 47,4%) на $6 млн 166,3 тыс. (спад на 38,2%), картофеля – 80,48 тыс. тонн (спад на 22,9%) на $20 млн 446 тыс. (спад на 8,5%).

В январе-июне из Азербайджана на экспорт отправлено 158,9 тыс. тонн овощей (рост на 0,8%) на сумму $150 млн 626,4 тыс. (рост на 10,8%), фруктов – 74,14 тыс. тонн (рост на 51,9%) на $74 млн 140,4 тыс. (рост на 41,9%).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 20,813 тыс. тонн сахара (спад на 48,4%) на сумму $12 млн 383,9 тыс. (спад на 52,6%), растительных масел – 4,929 тыс. тонн (рост на 6,5%) на сумму $4 млн 242,6 тыс. (спад на 17,5%).

Также в январе-июне Азербайджан экспортировал 4,093 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (спад на 12,1%) на сумму $5 млн 135,4 тыс. (рост на 5,8%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 318,4 тыс. декалитров (рост в 2,6 раза) на сумму $4 млн 6,3 тыс. (рост на 82,5%), фруктовых и овощных консервов - 2,917 тыс. тонн (рост на 30,8%) на сумму $3 млн 667,2 тыс. (рост на 97,8%).

Б.Рустамбеков