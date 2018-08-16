В Азербайджане начали расследование по делу об афере на вступительных экзаменах в вузы – Генпрокуратура

Государственный экзаменационный центр и главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана пресекли попытки аферы на вступительных экзаменах в вузы республики в 2018 году.
«Сотрудники различных вузов и средних школ Гянджи и Мингечевира за определенную плату предприняли попытку организовать участие студентов Азербайджанского государственного медицинского университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Гянджинского государственного университета на вступительных экзаменах в вузы вместо абитуриентов», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В сообщении отмечается, что студенты, задействованные в этой афере, представляли удостоверения личности и пропускной на экзамен лист абитуриентов.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными обязанностями) и 29, 178.2.3 (мошенничество, то есть попытка завладеть чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения).
«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон», - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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