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Происшествия 16.08.2018 16:30

В Азербайджане начали расследование по делу об афере на вступительных экзаменах в вузы – Генпрокуратура

Государственный экзаменационный центр и главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана пресекли попытки аферы на вступительных экзаменах в вузы республики в 2018 году.

«Сотрудники различных вузов и средних школ Гянджи и Мингечевира за определенную плату предприняли попытку организовать участие студентов Азербайджанского государственного медицинского университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Гянджинского государственного университета на вступительных экзаменах в вузы вместо абитуриентов», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что студенты, задействованные в этой афере, представляли удостоверения личности и пропускной на экзамен лист абитуриентов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными обязанностями) и 29, 178.2.3 (мошенничество, то есть попытка завладеть чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения).

«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, ЭКЗАМЕНЫ, СЛЕДСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]