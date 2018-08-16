В парламенте Эстонии высказались за отказ от перехода на зимнее время

Комиссия по делам ЕС парламента Эстонии приняла в четверг решение поддержать решение правительства отказаться от перевода часов.
Если правительство неделю назад не приняло решения, на какое конкретно время перейти, то парламентарии высказались за летнее время. Комиссия также предложила продвигать эту тему в Европейском союзе. Свое решение она передаст в ближайшее время Европейской комиссии.
"Сейчас ведутся публичные консультации: у граждан ЕС и государств Евросоюза спрашивают, нужно ли прекратить перевод стрелок. Для улучшения торговых отношений важно, чтобы в Эстонии в любом случае действовало то же самое время, что и у ближайших соседей", - пояснил председатель комиссии Тоомас Витсут (Toomas Vitsut).
Он считает, что летнее время позволит жителям страны "больше действовать при свете дня".
В настоящее время из соседей Эстонии одинаковое время имеют Латвия, Литва, Финляндия. Одинаковое время у Эстонии в летний период и с Москвой. В России уже давно отказались от перевода стрелок.
ГААД получит 11,6 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам ГПС Азербайджана
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав ГПС Азербайджана орденами и медалями
Юань укрепляется относительно доллара США максимальными темпами с января
Курс манат/доллар на 17 августа - 1,7 манат/$1
Производство автобензина в Азербайджане в январе-июле сократилось на 4%
Граждане Азербайджана в топ-10 по числу поездок в Россию с целью туризма в первом полугодии
В Азербайджане начали расследование по делу об афере на вступительных экзаменах в вузы – Генпрокуратура
Сборная России по футболу взлетела на 21 позицию и занимает 49-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений