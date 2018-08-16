Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0253 GBR   2.162 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.01 Brent   70.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 41° Завтра 23° 32° 18 Авг 23° 30° 19 Авг 21° 28°

Дальнее зарубежье 16.08.2018 18:04

В парламенте Эстонии высказались за отказ от перехода на зимнее время

Комиссия по делам ЕС парламента Эстонии приняла в четверг решение поддержать решение правительства отказаться от перевода часов.

Если правительство неделю назад не приняло решения, на какое конкретно время перейти, то парламентарии высказались за летнее время. Комиссия также предложила продвигать эту тему в Европейском союзе. Свое решение она передаст в ближайшее время Европейской комиссии.

"Сейчас ведутся публичные консультации: у граждан ЕС и государств Евросоюза спрашивают, нужно ли прекратить перевод стрелок. Для улучшения торговых отношений важно, чтобы в Эстонии в любом случае действовало то же самое время, что и у ближайших соседей", - пояснил председатель комиссии Тоомас Витсут (Toomas Vitsut).

Он считает, что летнее время позволит жителям страны "больше действовать при свете дня".

В настоящее время из соседей Эстонии одинаковое время имеют Латвия, Литва, Финляндия. Одинаковое время у Эстонии в летний период и с Москвой. В России уже давно отказались от перевода стрелок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ВРЕМЯ, ПЕРЕВОД, ОТКАЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]