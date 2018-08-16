В парламенте Эстонии высказались за отказ от перехода на зимнее время

Комиссия по делам ЕС парламента Эстонии приняла в четверг решение поддержать решение правительства отказаться от перевода часов.

Если правительство неделю назад не приняло решения, на какое конкретно время перейти, то парламентарии высказались за летнее время. Комиссия также предложила продвигать эту тему в Европейском союзе. Свое решение она передаст в ближайшее время Европейской комиссии.

"Сейчас ведутся публичные консультации: у граждан ЕС и государств Евросоюза спрашивают, нужно ли прекратить перевод стрелок. Для улучшения торговых отношений важно, чтобы в Эстонии в любом случае действовало то же самое время, что и у ближайших соседей", - пояснил председатель комиссии Тоомас Витсут (Toomas Vitsut).

Он считает, что летнее время позволит жителям страны "больше действовать при свете дня".

В настоящее время из соседей Эстонии одинаковое время имеют Латвия, Литва, Финляндия. Одинаковое время у Эстонии в летний период и с Москвой. В России уже давно отказались от перевода стрелок.