Экс-премьер Индии Ваджпаи ушел из жизни в возрасте 93 лет

Бывший премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи ушел из жизни на 94-м году жизни, сообщает в четверг британская служба Би-би-си.

Это произошло в одной из больниц Дели. Его диагноз в сообщении не указывается.

Атал Бихари Ваджпаи родился в 1924 году, принадлежал к касте брахманов. Впервые в индийский парламент Атала Бихари Ваджпаи избрали в 1957 году.

В разные годы своей политической карьеры он занимал ряд высоких должностей в правительстве. Так, с 1977 года по 1979 год он возглавлял министерство иностранных дел Индии, затем дважды возглавлял индийское правительство - в 1996 году и затем с 1998 года по 2004 год.

В 1998 году он заявил, что Индия провела серию ядерных испытаний под землей, впервые с 1974 года. Би-би-си отмечает, что испытания были проведены без уведомления международного сообщества, в связи с чем он, как премьер-министр, столкнулся с резкой критикой из-за рубежа. Однако внутри страны его считали лидером, который серьезно обеспокоен национальной безопасностью и не боится международного давления.

Кроме того, он известен как один из основоположников правящей партии страны - Бхаратия джаната парти.