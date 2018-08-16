Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0253 GBR   2.162 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.01 Brent   70.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 41° Завтра 23° 32° 18 Авг 23° 30° 19 Авг 21° 28°

СНГ 16.08.2018 18:29

В Таджикистане к 5,5 годам тюрьмы приговорен местный житель за оскорбления президента и призывы в соцсети к свержению госстроя

На юге Таджикистана за оскорбление главы государства и призывы к свержению государственного строя через интернет к пяти с половиной годам лишения свободы приговорен местный житель, сообщила таджикская служба "Радио Озоди" со ссылкой на источник в Хатлонском облсуде.

"Приговор в отношении 30-летнего жителя Муминабадского района Хатлонской области Умара Муродова, вынесенный областным судом 1 августа, вступил в силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что У.Муродов, находясь в России, опубликовал на своей страничке в "Одноклассниках" видео с призывами к насильственному свержению государственного строя в Таджикистане, а в комментариях оскорблял главу государства.

У.Муродов был задержан 12 июня после прибытия на родину рейсом Москва-Куляб.

Изменения, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление или клевету в адрес главы государства были внесены в Уголовный кодекс Таджикистана парламентом страны осенью 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ГРАЖДАНИН, ОСКОРБЛЕНИЯ, СРОК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]