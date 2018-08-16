В Таджикистане к 5,5 годам тюрьмы приговорен местный житель за оскорбления президента и призывы в соцсети к свержению госстроя

На юге Таджикистана за оскорбление главы государства и призывы к свержению государственного строя через интернет к пяти с половиной годам лишения свободы приговорен местный житель, сообщила таджикская служба "Радио Озоди" со ссылкой на источник в Хатлонском облсуде.
"Приговор в отношении 30-летнего жителя Муминабадского района Хатлонской области Умара Муродова, вынесенный областным судом 1 августа, вступил в силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что У.Муродов, находясь в России, опубликовал на своей страничке в "Одноклассниках" видео с призывами к насильственному свержению государственного строя в Таджикистане, а в комментариях оскорблял главу государства.
У.Муродов был задержан 12 июня после прибытия на родину рейсом Москва-Куляб.
Изменения, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление или клевету в адрес главы государства были внесены в Уголовный кодекс Таджикистана парламентом страны осенью 2016 года.
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