Производство автобензина в Азербайджане в январе-июле сократилось на 4%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-июле 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% - до 1 млрд 845,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в январе-июле 2018 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 15,8% - до 134,4 тыс. тонн, дизельного топлива - на 3,9% - до 1 млн 169 тыс. тонн, смазочных масел – в 2,4 раза - до 47,1 тыс. тонн, нефтяного битума – на 58,8% - до 164,2 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 18,5%, до 151,7 тыс. тонн.
Спад в отчетном периоде имел место в производстве автомобильного бензина на 4,4% - до 698,1 тыс. тонн, керосина – на 1,4% - до 348,9 тыс. тонн, топочного мазута – на 43,1% - до 138,8 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
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