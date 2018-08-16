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ТЭК 16.08.2018 17:05

Производство автобензина в Азербайджане в январе-июле сократилось на 4%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-июле 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% - до 1 млрд 845,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-июле 2018 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 15,8% - до 134,4 тыс. тонн, дизельного топлива - на 3,9% - до 1 млн 169 тыс. тонн, смазочных масел – в 2,4 раза - до 47,1 тыс. тонн, нефтяного битума – на 58,8% - до 164,2 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 18,5%, до 151,7 тыс. тонн.

Спад в отчетном периоде имел место в производстве автомобильного бензина на 4,4% - до 698,1 тыс. тонн, керосина – на 1,4% - до 348,9 тыс. тонн, топочного мазута – на 43,1% - до 138,8 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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