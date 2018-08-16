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Регион 16.08.2018 18:46

Открывающийся в Тбилиси российский визовый центр будет обслуживать частная компания - МИД Грузии

Российский визовый центр в Тбилиси, который начнет работать в пятницу, будет обслуживаться частной компанией, в МИД Грузии сообщили, что это является обычной практикой, и министерство уж наняло подобную компанию для оформления грузинских виз в Индии.

"Такие компании обслуживают заявителей на получение виз - заполняют аппликации, обрабатывают документы желающих получить визу, а затем направляют их в консульство. В случае Тбилиси оформленные компанией документы будут направляться в Секцию интересов России в швейцарском посольстве", - приводит грузинский Первый канал сообщение министерства.

На сайте Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сказано, что 17 августа в Тбилиси открывается российский визовый центр, который повысит качество обслуживания граждан Грузии и других государств обращающихся за визами для въезда в Российскую Федерацию. В частности, в центре будут работать 16 приемных окон и созданы комфортные условия для граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]