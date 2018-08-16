Экс-директор ЦРУ опровергает заявления Трампа об отсутствии сговора с Россией

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал чушью заявления президента США Дональда Трампа о том, что между его предвыборным штабом и Россией не было сговора.
"Одним словом, заявления Трампа об отсутствии сговора - это чушь", - написал Дж.Бреннан в сообщении, которое опубликовала в четверг газета "Нью-Йорк таймс".
"В то время у меня была подобная информация относительно деятельности русских во время выборов 2016 года, сейчас я осведомлен, в частности, благодаря открытой и свободной прессе, о намного большем количестве более подозрительных отношений некоторых американских граждан с людьми, связанными с российскими разведслужбами", - добавил Дж.Бреннан.
По его словам, в деле о российском вмешательстве остается несколько открытых вопросов: "Представляло ли это тайный заговор, подлежащий уголовной ответственности; было ли препятствование следствию использовано для сговора или заговора; сколько членов команды Трампа пытались обмануть администрацию через отмывание и сокрытии средств".
Накануне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила об отзыве Д.Трампом допуска Дж.Бреннана к секретным материалам.
Комментируя такое решение, экс-директор ЦРУ назвал это действие политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации.
В интервью телеканалу MSNBC он заявил, что Д.Трамп пытается подавить любую критику в свой адрес, ограничивая свободу слова, и это является политически мотивированным актом, злоупотреблением властью, и что эти шаги президента "самым серьезным образом волнуют всех американцев".
При этом Дж.Бреннан подчеркнул, что Д.Трампу не удастся сдержать его.
ГААД получит 11,6 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам ГПС Азербайджана
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав ГПС Азербайджана орденами и медалями
Юань укрепляется относительно доллара США максимальными темпами с января
Курс манат/доллар на 17 августа - 1,7 манат/$1
Производство автобензина в Азербайджане в январе-июле сократилось на 4%
Граждане Азербайджана в топ-10 по числу поездок в Россию с целью туризма в первом полугодии
В Азербайджане начали расследование по делу об афере на вступительных экзаменах в вузы – Генпрокуратура
Сборная России по футболу взлетела на 21 позицию и занимает 49-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений