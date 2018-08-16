Экс-директор ЦРУ опровергает заявления Трампа об отсутствии сговора с Россией

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал чушью заявления президента США Дональда Трампа о том, что между его предвыборным штабом и Россией не было сговора.

"Одним словом, заявления Трампа об отсутствии сговора - это чушь", - написал Дж.Бреннан в сообщении, которое опубликовала в четверг газета "Нью-Йорк таймс".

"В то время у меня была подобная информация относительно деятельности русских во время выборов 2016 года, сейчас я осведомлен, в частности, благодаря открытой и свободной прессе, о намного большем количестве более подозрительных отношений некоторых американских граждан с людьми, связанными с российскими разведслужбами", - добавил Дж.Бреннан.

По его словам, в деле о российском вмешательстве остается несколько открытых вопросов: "Представляло ли это тайный заговор, подлежащий уголовной ответственности; было ли препятствование следствию использовано для сговора или заговора; сколько членов команды Трампа пытались обмануть администрацию через отмывание и сокрытии средств".

Накануне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила об отзыве Д.Трампом допуска Дж.Бреннана к секретным материалам.

Комментируя такое решение, экс-директор ЦРУ назвал это действие политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации.

В интервью телеканалу MSNBC он заявил, что Д.Трамп пытается подавить любую критику в свой адрес, ограничивая свободу слова, и это является политически мотивированным актом, злоупотреблением властью, и что эти шаги президента "самым серьезным образом волнуют всех американцев".

При этом Дж.Бреннан подчеркнул, что Д.Трампу не удастся сдержать его.