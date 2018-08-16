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Туризм 16.08.2018 17:32

Граждане Азербайджана в топ-10 по числу поездок в Россию с целью туризма в первом полугодии

Китай стал лидером по числу поездок в Россию с целью туризма за первое полугодие 2018 года, а резкий рост числа туристов из некоторых стран связан с Чемпионатом мира по футболу, следует из данных Пограничной службы ФСБ России.

Первые три места по общему числу поездок в Россию с января по июнь 2018 года заняли страны СНГ – Украина (4,3 млн поездок), Казахстан (1,9 млн) и Узбекистан (1,2 млн). Китай вошел в пятерку стран-лидеров по въезду в Россию за первое полугодие, заняв четвертое место, всего граждане КНР совершили 828,2 тыс. поездок. Замыкает пятерку Таджикистан: граждане страны совершили 650,4 тыс. поездок в Россию.

В топ-10 также вошли Азербайджан (523,2 тыс. поездок), Финляндия (483,1 тыс.), Армения (400,2 тыс.), Польша (370,4 тыс.) и Киргизия (365,4 тыс.).

Общее число прибытий иностранцев в первом полугодии составило 14,9 млн, это на 1,5% больше, чем годом ранее.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]