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Дальнее зарубежье 16.08.2018 17:33

Трамп отнес американские СМИ, публикующие "фейковые новости", к партии оппозиции

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал американские СМИ, которые публикуют фальшивые новости и тем самым вредят стране.

"СМИ, публикующие фейковые новости - это партия оппозиции. (Их деятельность - ИФ) плохо сказывается на нашей великой стране... но мы побеждаем!" - написал он на своей страничке в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что более 350 американских новостных изданий намерены опубликовать в четверг редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы, а также против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ.

Среди американских СМИ, которые уже в рамках акции опубликовали статьи с критикой действий Д.Трампа - газеты "Нью-Йорк таймс", "Дейли геральд" и "Ньюс энд Трибьюн". К акции также присоединились и некоторые зарубежные издания. В частности, свою колонку опубликовала британская газета "Гардиан".

С начала президентского срока в январе 2017 года Д.Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за "фейковые" - неподтвержденные - новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как, например, возможное вмешательство России в американские выборы.

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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