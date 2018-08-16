Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал американские СМИ, которые публикуют фальшивые новости и тем самым вредят стране.
"СМИ, публикующие фейковые новости - это партия оппозиции. (Их деятельность - ИФ) плохо сказывается на нашей великой стране... но мы побеждаем!" - написал он на своей страничке в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что более 350 американских новостных изданий намерены опубликовать в четверг редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы, а также против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ.
Среди американских СМИ, которые уже в рамках акции опубликовали статьи с критикой действий Д.Трампа - газеты "Нью-Йорк таймс", "Дейли геральд" и "Ньюс энд Трибьюн". К акции также присоединились и некоторые зарубежные издания. В частности, свою колонку опубликовала британская газета "Гардиан".
С начала президентского срока в январе 2017 года Д.Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за "фейковые" - неподтвержденные - новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как, например, возможное вмешательство России в американские выборы.
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