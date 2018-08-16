Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0253 GBR   2.162 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.01 Brent   70.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 41° Завтра 23° 32° 18 Авг 23° 30° 19 Авг 21° 28°

Регион 16.08.2018 17:40

Экс-президент Армении Кочарян анонсировал возвращение в политику

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику.

"Считайте, что я вернулся", - сказал Р.Кочарян в анонсе интервью армянскому телеканалу "Еркир медиа", отвечая на вопрос о том, возвращается ли он к политической деятельности.

Полностью телеинтервью Р.Кочаряна выйдет в эфир в четверг в 20:55 по местному времени.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Р.Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Через день после предъявления обвинения он был арестован на два месяца. Защита Р.Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Р.Кочарян считает предъявленные ему обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Следствие пока не предъявляло обвинений экс-премьеру Армении Абраамяну Бывший глава правительства Армении Карапетян назначен первым вице-премьером Экс-президент Армении Кочарян считает бессмысленной реформу конституции Экс-глава МИД Армении подозревается в "отмывании" нелегальных доходов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]