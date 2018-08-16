Экс-президент Армении Кочарян анонсировал возвращение в политику

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику.

"Считайте, что я вернулся", - сказал Р.Кочарян в анонсе интервью армянскому телеканалу "Еркир медиа", отвечая на вопрос о том, возвращается ли он к политической деятельности.

Полностью телеинтервью Р.Кочаряна выйдет в эфир в четверг в 20:55 по местному времени.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Р.Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Через день после предъявления обвинения он был арестован на два месяца. Защита Р.Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Р.Кочарян считает предъявленные ему обвинения сфабрикованным политическим преследованием.