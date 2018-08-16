Юань укрепляется относительно доллара США максимальными темпами с января

Курс юаня относительно доллара США растет в четверг максимальными темпами более чем за шесть месяцев, восстанавливаясь после падения накануне до минимума с января 2017 года.
Поддержку китайской нацвалюте оказала информация Минторга КНР о том, что замминистра торговли Ван Шоувэнь в конце августа посетит США по приглашению американской стороны для обсуждения вопросов торговой политики.
Источник в правительстве США подтвердил эту информацию Dow Jones, сообщив, что Вашингтон "планирует обсудить шаги для достижения более сбалансированных торговых отношений".
Кроме того, СМИ сообщают, что Народный банк КНР (НБК) в четверг принял решение ограничить возможности банков материкового Китая по кредитованию зарубежных конкурентов. Этот фактор также мог оказать поддержку юаню, отмечают эксперты.
Курс юаня к доллару США прибавляет 0,6% по данным на 17:30 в четверг и составляет 6,8946. Ранее в ходе торгов рост курса достигал 0,8%, что является самым существенным скачком с января.
Китайская нацвалюта потеряла порядка 7,6% стоимости по отношению к доллару за последние три месяца.
"Мы видим две причины для укрепления юаня сегодня: возобновление торговых переговоров США и КНР и циркулирующие на рынке слухи о том, что некоторым банкам в шанхайской зоне свободной торговли запрещено выдавать кредиты в юанях зарубежным фининститутам", - отмечает Гао Ци, отвечающий за валютную стратегию в сингапурском офисе Scotiabank.
"Юань может стабилизироваться на текущем уровне или даже укрепиться в краткосрочной перспективе в случае роста оптимизма в отношении торговли. Судьба китайской нацвалюты в долгосрочной перспективе зависит от хода торговых переговоров и ситуации в Турции", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Курс офшорного юаня на торгах в Гонконге в четверг подскочил на 0,7%, до 6,9015 юаня/$1.
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