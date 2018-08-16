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Регион 16.08.2018 17:59

Президенты Турции и Франции обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества

Президенты Турции и Франции Реджеп Эрдоган и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в четверг высказались за укрепление торгово-экономических связей между странами.

"Два руководителя подчеркнули важность дальнейшего усиления торгово-экономических связей, взаимных инвестиций между Францией и Турцией", - сообщил журналистам представитель канцелярии турецкого президента.

Кроме того, Р.Эрдоган и Э.Макрон также договорились о том, чтобы главы финансовых ведомств двух стран встретились как можно скорее.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]