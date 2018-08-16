Президенты Турции и Франции обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества

Президенты Турции и Франции Реджеп Эрдоган и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в четверг высказались за укрепление торгово-экономических связей между странами.

"Два руководителя подчеркнули важность дальнейшего усиления торгово-экономических связей, взаимных инвестиций между Францией и Турцией", - сообщил журналистам представитель канцелярии турецкого президента.

Кроме того, Р.Эрдоган и Э.Макрон также договорились о том, чтобы главы финансовых ведомств двух стран встретились как можно скорее.