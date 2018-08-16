ГААД получит 11,6 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 11,6 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку.

Автодорога Сангачал-Чейилдаг 2 населенных пунктов, в которых проживают 6 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде