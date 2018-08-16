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Дальнее зарубежье 16.08.2018 19:35

В Сирии с сентября 2015 года вернулись домой 1,2 млн внутренних переселенцев - Минобороны РФ

Пункты приёма беженцев почти на полмиллиона мест развёрнуты в 117 сирийских городах и селениях, сообщает Минобороны РФ.

"В 117 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приёма и размещения беженцев на 497 650 мест", - сказано в сообщении, размещённом на сайте Минобороны РФ в четверг.

Кроме того, информируют военные "в 295 населенных пунктах провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Латакия, Ракка, Риф-Дамаск, Тартус, Хама, Хомс, Эс-Сувейда ведутся интенсивные работы по обустройству инфраструктуры для размещения беженцев и внутренне перемещенных лиц суммарной емкостью до одного млн мест.

Всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории республики вернулись 1 218 040 внутренних переселенцев, в том числе женщин - 365 412, детей - 621 200, говорится в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]