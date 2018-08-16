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Дальнее зарубежье 16.08.2018 19:57

Присяжные по делу экс-советника Трампа Пола Манафорта приступили к обсуждению вердикта

Жюри присяжных в судебном деле Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа - приступили к обсуждению вердикта, передает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Члены жюри присяжных в деле Манафорта покинули зал суда и отправились комнату присяжных для начала обсуждений", - сообщил корреспондент телеканала.

"Манафорт заявил о невиновности по 18 пунктам обвинений, связанным с уклонением от уплаты налогов, банковским мошенничеством и участием в сговоре", - отметил он.

В отношении П.Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния, США) и в окружном суде столичного округа Колумбия.

Американские СМИ отмечают, что дело П.Манафорта имеет большое значение, так как это первый случай, когда кто-то из фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года оказывается в суде. При этом само дело не имеет никакого отношения к так называемому "рашагейту".

П.Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход П.Манафорта резко упал, отмечала британская газета "Гардиан".

Западные СМИ сообщали, что П.Манафорт может быть приговорен к длительному лишению свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

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Тэги: США, МАНАФОРТ, СУД, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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