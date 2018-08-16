Около ста человек погибли в результате наводнений в индийском штате Керала

Не менее 97 человек погибли в результате наводнений, и вызванных ими оползней и обрушений в индийском штате Керала, сообщает в четверг интернет-портал индийской газеты "Таймс оф Индиа".
Более 85 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.
В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога.
Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.
Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни.
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