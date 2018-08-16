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Дальнее зарубежье 16.08.2018 21:22

Около ста человек погибли в результате наводнений в индийском штате Керала

Не менее 97 человек погибли в результате наводнений, и вызванных ими оползней и обрушений в индийском штате Керала, сообщает в четверг интернет-портал индийской газеты "Таймс оф Индиа".

Более 85 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога.

Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни.

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Тэги: ИНДИЯ, ЛИВНИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]