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Регион 17.08.2018 09:10

Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции, если она не освободит американского пастора

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Турция не освободит арестованного американского пастора Эндрю Брансона, то Вашингтон снизит уровень ее поддержки.

"Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но мы сократим степень поддержки Турции", - написал американский президент в твиттере.

Он отметил, что "Турция многие годы пользовалась Соединенными Штатами", назвав при этом Э.Брансона "великим патриотом, находящимся в заложниках".

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Америка может расширить санкционный список против Турции в связи с делом пастора.

"Мы уже ввели санкции против нескольких членов ее кабинета. У нас запланировано еще больше мер, если они (турки - ИФ) быстро не освободят его", - сказал он журналистам.

В связи с арестом пастора Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции Абдулхамита Гюля и внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Э.Брансон был арестован турецкими властями в 2016 году по подозрению в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые пытались совершить государственный переворот в июле 2016 года.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]