Турция не хочет проблем с США, но Вашингтону необходимо изменить политику в отношении Анкары - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Анкара не хочет иметь проблем во взаимоотношениях с Вашингтоном, отметив, что при нынешней политике США преодолеть разногласия куда сложнее.
"Мы с легкостью могли бы преодолеть разногласия в отношениях с США, но не при таком подходе", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".
В четверг глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.
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