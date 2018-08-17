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Регион 17.08.2018 09:11

Турция не хочет проблем с США, но Вашингтону необходимо изменить политику в отношении Анкары - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Анкара не хочет иметь проблем во взаимоотношениях с Вашингтоном, отметив, что при нынешней политике США преодолеть разногласия куда сложнее.

"Мы с легкостью могли бы преодолеть разногласия в отношениях с США, но не при таком подходе", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".

В четверг глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]