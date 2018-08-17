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Регион 17.08.2018 09:16

Госдепартамент США создает Инициативную группу по Ирану - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг объявил о создании в ведомстве Инициативной группы по Ирану.

"Я рад объявить о создании Инициативной группы по Ирану", - заявил он.

По его словам, в задачу группы входят "планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности Госдепартамента, связанной с Ираном".

Координировать иранское направление будет Брайан Хук, который до сих пор занимал должность директора управления госдепартамента по политическому планированию.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАН, ГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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