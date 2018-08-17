Госдепартамент США создает Инициативную группу по Ирану - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг объявил о создании в ведомстве Инициативной группы по Ирану.

"Я рад объявить о создании Инициативной группы по Ирану", - заявил он.

По его словам, в задачу группы входят "планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности Госдепартамента, связанной с Ираном".

Координировать иранское направление будет Брайан Хук, который до сих пор занимал должность директора управления госдепартамента по политическому планированию.