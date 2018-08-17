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Дальнее зарубежье 17.08.2018 09:30

Вашингтон предупредил о риске санкций в отношении стран за поддержку торговых отношений с Ираном

Госдеп США заявил о том, что Вашингтон может вводить вторичные санкции в отношении третьих стран за торговлю с Ираном после полного восстановления американских санкций в отношении Тегерана.

"Наша цель свести торговлю иранской нефтью с любыми странами до нуля к 14 ноября... Вы знаете, что санкции (в отношении Ирана - ИФ) вступят в силу 15 ноября... И США будут сотрудничать с другими странами, чтобы те не попадали под риски вторичных санкций со стороны США, если они продолжат сотрудничество (с Ираном - ИФ)", - заявил официальный представитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.

В четверг глава госдепа Майк Помпео назначил Б.Хука спецпредставителем по Ирану и поручил ему руководство соответствующей инициативной группой.

По его словам, в задачу этой группе поставлены "планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном".

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]