Вашингтон предупредил о риске санкций в отношении стран за поддержку торговых отношений с Ираном

Госдеп США заявил о том, что Вашингтон может вводить вторичные санкции в отношении третьих стран за торговлю с Ираном после полного восстановления американских санкций в отношении Тегерана.
"Наша цель свести торговлю иранской нефтью с любыми странами до нуля к 14 ноября... Вы знаете, что санкции (в отношении Ирана - ИФ) вступят в силу 15 ноября... И США будут сотрудничать с другими странами, чтобы те не попадали под риски вторичных санкций со стороны США, если они продолжат сотрудничество (с Ираном - ИФ)", - заявил официальный представитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.
В четверг глава госдепа Майк Помпео назначил Б.Хука спецпредставителем по Ирану и поручил ему руководство соответствующей инициативной группой.
По его словам, в задачу этой группе поставлены "планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном".
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