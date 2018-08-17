Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 17 августа ЦБА установил на уровне 1,9343 манат/1EUR (16 августа - 1,9349 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 августа установил 0,0254 манат/1RUB (16 августа - 0,0253 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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