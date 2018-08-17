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Дальнее зарубежье 17.08.2018 11:31

Лидер КНДР подверг критике международные санкции против своей страны

Попытками враждебных Северной Корее сил "задушить корейский народ" назвал лидер КНДР Ким Чен Ын санкции, введенные против Пхеньяна, сообщили северокорейские СМИ в пятницу.

Он посетил строящийся туристический комплекс "Вонсан-Калма" на восточном побережье, и на встрече с рабочими заявил: "Такое грандиозное строительство, как создание прибрежного туристического района "Вонсан-Калма", является серьезным ответом враждебным силам, которые пытаются задушить корейский народ посредством разбойничьих санкций и блокады", - цитируют своего руководителя СМИ.

Ким Чен Ын добавил, что завершение строительства комплекса в такое трудное для страны время "станет еще одной демонстрацией всему миру нерушимого единства партии, армии и народа", а сам комплекс будет "замечательным подарком нашим людям".

США и их союзники настаивают на том, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея не выполнит обязательств по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.

Как сообщалось, ведущая северокорейская газета "Нодон синмун" в опубликованном в пятницу комментарии написала, что для разрядки напряженности и установления мира на Корейском полуострове необходимо согласие США на подписание мирного договора по итогам Корейкой войны.

"Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове", - пишет издание.

В публикации говорится, что подписание договора будет способствовать "взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности".

Ориентированный на зарубежную пропаганду северокорейский сайт Meari в своем комментарии подчеркнул: "Пока сохраняется только перемирие, даже незначительный инцидент может перерасти в кризис. Если это случится, то отношения Севера с Югом и США могут вернуться к былой стадии конфронтации".

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, САНКЦИИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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