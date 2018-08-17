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Регион 17.08.2018 11:50

В Тбилиси открылся российский визовый центр с платным обслуживанием

В Тбилиси в пятницу открылся российский визовый центр (РВЦ), в котором граждане Грузии и других стран смогут подавать заявки и оформлять необходимые документы для получения въездных виз в Россию.

Как сообщил журналистам представитель обслуживающей РВЦ компании "Интерлинк сервис" Алексей Чесноков, центр на улице Бесики, дом 4 будет работать во все дни рабочей недели. Заявителей на получение виз будут обслуживать 16 приемных окон, что ускорит и облегчит процесс.

"После обработки данных заявителей документы будут пересылаться из центра в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии. Центр открыт для всех желающих получить российскую визу", - сказал А.Чесноков.

Он отметил, что обслуживание граждан в центре платное, но при этом РВЦ предлагает гражданам "комфортные условия".

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]