В Тбилиси открылся российский визовый центр с платным обслуживанием

В Тбилиси в пятницу открылся российский визовый центр (РВЦ), в котором граждане Грузии и других стран смогут подавать заявки и оформлять необходимые документы для получения въездных виз в Россию.
Как сообщил журналистам представитель обслуживающей РВЦ компании "Интерлинк сервис" Алексей Чесноков, центр на улице Бесики, дом 4 будет работать во все дни рабочей недели. Заявителей на получение виз будут обслуживать 16 приемных окон, что ускорит и облегчит процесс.
"После обработки данных заявителей документы будут пересылаться из центра в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии. Центр открыт для всех желающих получить российскую визу", - сказал А.Чесноков.
Он отметил, что обслуживание граждан в центре платное, но при этом РВЦ предлагает гражданам "комфортные условия".
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