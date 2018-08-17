Бывшие руководители разведслужб США раскритиковали решение Трампа отозвать у Бреннана доступ к секретной информации

Ряд бывших руководителей американских разведслужб выразили недовольство решением президента США Дональда Трампа отозвать допуск экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретной информации, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
В совместном заявлении они назвали подобный шаг американского лидера "опрометчивым и беспрецедентным".
"Действие президента в отношении Джона Бреннана и угрозы принятия подобных мер в отношении других бывших сотрудников (разведки - ИФ) абсолютно не связаны с вопросом о том, кто должен или не должен иметь доступ к секретным материалам. Все связано лишь с попыткой подавить свободу слова", - говорится в заявлении бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки.
В общей сложности обращение подписали 12 человек: шесть экс-директоров ЦРУ, пять бывших заместителей директоров ЦРУ и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.
При этом отмечается, что двое из подписантов - Дж.Клэппер и бывший директор ЦРУ Майкл Хайден - ранее попали в список лиц, которых в ближайшее время также могут лишить доступа к секретной информации.
Ранее на этой неделе официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила об отзыве Д.Трампом допуска Дж.Бреннана к секретным материалам.
"Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию", - говорится в заявлении Д.Трампа, которое зачитала журналистам С.Сандерс.
Д.Трамп также обвинил Дж.Бреннана в том, что тот "выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения".
Комментируя это решение, экс-директор ЦРУ назвал это действие политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации.
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