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Бизнес и законодательство 17.08.2018 11:22

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I полугодии 2018г увеличился на 20%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20,4% - до 72,805 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $17 млн 728 тыс. (рост на 35,2% по сравнению с январем-июнем 2017 года)», - отметили в ведомстве.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 198,1 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 8,2%) на сумму $29 млн 618 тыс. (спад на 14,2%).

Кроме этого, за отчетный период на 46,4% - до 85,929 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $15 млн 135 тыс. (рост на 49,2%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]