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СНГ 17.08.2018 13:19

Посол США в Молдавии намерен добиться строительства нового здания дипмиссии в Кишиневе

Посольство США в Молдавии не откажется от постройки нового здания дипмиссии на месте заброшенного Республиканского стадиона в Кишиневе, несмотря на отказ президента страны Игоря Додона промульгировать соответствующий закон, заявил в пятницу журналистам американский посол Джеймс Петтит.

"Я очень уважаю президента и понимаю, что он думает об этом участке земли. Но речь в первую очередь идет об участке, который годы был заброшен. Мы 10 лет искали подходящую территорию для нового здания посольства", - сказал Дж.Петтит.

Комментируя отказ президента И.Додона промульгировать закон о продаже участка земли посольству США, Дж.Петтит заверил, что "любая сделка по покупке земли для этих целей будет транспарентной и законной".

Он добавил, что "посольство США не отказывается от идеи построить новое здание диппредставительства на территории бывшего Республиканского стадиона".

И.Додон 9 августа отказал в промульгации закона о продаже земельного участка, где располагается бывший Республиканский стадион, под строительство нового здания посольства США и вернул его парламент, объяснив отказ тем, что на месте бывшего стадиона "необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы".

Согласно законодательству, президент имеет право отказать в промульгации закона только один раз. Если парламент повторно проголосует за принятие закона, глава государства обязан его промульгировать. Если же он откажется, то решением Конституционного суда может быть временно отстранен от должности, а закон промульгирует спикер парламента или премьер-министр в качестве и.о.президента.

Вопрос строительства нового здания посольства США на месте бывшего Республиканского стадиона обсуждается уже несколько месяцев. В конец июля парламент Молдавии принял специальный закон, которым разрешил полный снос Республиканского стадиона и продажу земельного участка для строительства нового здания посольства США. Правительство должно определить стоимость продажи земли, а также провести переговоры и составить договор о купли-продажи недвижимости.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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