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Транспорт и связь 17.08.2018 11:57

БТА отбирает перевозчиков для 6 внутригородских автобусных маршрутов

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчиков по шести внутригородским автобусным маршрутам, говорится в сообщении БТА.

Отбор будет проводиться посредством конкурса.

"Анализ регулярных маршрутных линий №49, №50, №64,№136, №160 и №171 на основе обращений граждан выявил ряд недостатков. С учетом этого эти маршруты выставлены на конкурс на отбор перевозчика", - отмечается в информации.

По данным БТА, цель конкурса - повышение качества пассажироперевозок на указанных маршрутных линиях.

Н.Аббасова

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Тэги: БТА, ПЕРЕВОЗЧИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]