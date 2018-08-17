Производство цемента в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 21%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-июле 2018 года составил 322,8 млн манатов, что на 31,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 21,6% - до 1 млн 917,7 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – в 2,2 раза - до 811,1 тыс. тонн.
Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 44,3% – до 14,032 тыс. тонн, строительной извести - на 27,3% - до 17 тыс. тонн, асфальта - на 9,7% - до 109,7 тыс. тонн.
В тоже время, производство строительного гипса в январе-июле сократилось на 43,1% - до 30,7 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 58,9% - до 45,3 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 35,4% - до 50,3 тыс. тонн, строительного кирпича - на 4% - до 156,3 тыс. кубометров.
Б.Рустамбеков
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о попытке нападения на позиции ВС Армении в зоне карабахского фронта
Средняя зарплата CEO в США в 312 раз превышает зарплаты сотрудников
В Азербайджане арестованы 3 военнослужащих одной из воинских частей по факту самоубийства солдата
Граждане Азербайджана в топ-10 по числу поездок в Россию с целью туризма в первом полугодии
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Узбекистан и Таджикистан заключили договор о стратегическом партнерстве
На Украине не исключают введения безостановочного транзита поездов российского направления
В Италии раскритиковали главу МВД страны за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений