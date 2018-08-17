Производство цемента в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 21%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-июле 2018 года составил 322,8 млн манатов, что на 31,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 21,6% - до 1 млн 917,7 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – в 2,2 раза - до 811,1 тыс. тонн.

Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 44,3% – до 14,032 тыс. тонн, строительной извести - на 27,3% - до 17 тыс. тонн, асфальта - на 9,7% - до 109,7 тыс. тонн.

В тоже время, производство строительного гипса в январе-июле сократилось на 43,1% - до 30,7 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 58,9% - до 45,3 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 35,4% - до 50,3 тыс. тонн, строительного кирпича - на 4% - до 156,3 тыс. кубометров.

Б.Рустамбеков