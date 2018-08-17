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Дальнее зарубежье 17.08.2018 12:38

Жертвами наводнений в Индии стали более 160 человек

Число жертв наводнений в индийском штате Керала достигло 164 человек, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Индия".

Накануне сообщалось о 100 погибших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил сложившуюся ситуацию с главным министром штата Пинараем Виджаяном. "Позднее, сегодня вечером я отправлюсь в Кералу, чтобы оценить эту неприятную ситуацию", - написал премьер в Twitter.

Всего в штате проживают 33 млн человек. В пятницу офис главного министра выпустил предупреждение с красным, наивысшим уровнем опасности и призывом к жителям всех 13 округов соблюдать осторожность.

Штат Керала расположен на юго-западе Индии, он славится пляжами и чайными плантациями. Ежегодно Керала страдает от проливных дождей и наводнений, однако в этом году ущерб от наводнений несравнимо больше предыдущих лет, отмечают местные СМИ.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога. По данным правительства, уничтожены 10 тыс. километров автодорог, десятки тысяч домов разрушены или повреждены.

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Тэги: ИНДИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]