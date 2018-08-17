Жертвами наводнений в Индии стали более 160 человек

Число жертв наводнений в индийском штате Керала достигло 164 человек, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Индия".
Накануне сообщалось о 100 погибших.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил сложившуюся ситуацию с главным министром штата Пинараем Виджаяном. "Позднее, сегодня вечером я отправлюсь в Кералу, чтобы оценить эту неприятную ситуацию", - написал премьер в Twitter.
Всего в штате проживают 33 млн человек. В пятницу офис главного министра выпустил предупреждение с красным, наивысшим уровнем опасности и призывом к жителям всех 13 округов соблюдать осторожность.
Штат Керала расположен на юго-западе Индии, он славится пляжами и чайными плантациями. Ежегодно Керала страдает от проливных дождей и наводнений, однако в этом году ущерб от наводнений несравнимо больше предыдущих лет, отмечают местные СМИ.
В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога. По данным правительства, уничтожены 10 тыс. километров автодорог, десятки тысяч домов разрушены или повреждены.
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