Турция готова к контрмерам в случае новых санкций со стороны США, заявляет турецкий министр торговли

Анкара готова продолжить введение контрмер, если Вашингтон применит новые ограничительные меры против Турции, цитирует в пятницу агентство "Анадолу" турецкого министра торговли Рухсару Пекджан.
"Турция продолжит отвечать Вашингтону в соответствии с нормами Всемирной торговой организации", - приводит ее слова агентство.
В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".
В четверг глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.
15 августа Турция объявила о двойной увеличении размера ввозных пошлин на 22 наименования товаров из США.
Согласно указу президента страны, среди 22 наименований товаров - рис, табачные продукты, алкоголь, косметика, уголь и транспортные средства.
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