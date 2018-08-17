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Регион 17.08.2018 12:58

Турция готова к контрмерам в случае новых санкций со стороны США, заявляет турецкий министр торговли

Анкара готова продолжить введение контрмер, если Вашингтон применит новые ограничительные меры против Турции, цитирует в пятницу агентство "Анадолу" турецкого министра торговли Рухсару Пекджан.

"Турция продолжит отвечать Вашингтону в соответствии с нормами Всемирной торговой организации", - приводит ее слова агентство.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".

В четверг глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.

15 августа Турция объявила о двойной увеличении размера ввозных пошлин на 22 наименования товаров из США.

Согласно указу президента страны, среди 22 наименований товаров - рис, табачные продукты, алкоголь, косметика, уголь и транспортные средства.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]