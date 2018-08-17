Глава Пентагона считает, что талибы в ближайшие недели активизируют бои за город Газни

Шеф Пентагона Джим Мэттис заявил, что боевики группировки "Талибан" , вероятно, начнут в ближайшие недели новые ожесточенные бои за город Газни - столицу одноименной афганской провинции, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Министр обороны США заявил журналистам, следовавшим с ним на борту самолета в Колумбию, что "наступательная операция талибов может продолжиться как минимум до начала парламентских выборов в Афганистане, намеченных на октябрь".
Он отметил, что боевики "Талибана" изначально планировали захватить шесть целей, расположенных в Газни и в его окрестностях, однако сделать это им не удалось.
По словам Дж.Мэттиса, в настоящий момент талибы заняли выжидательную позицию, чтобы "восполнить запасы".
В конце прошлой недели талибы атаковали Газни с разных направлений. Боевики уничтожили телекомунникационную башню и наземную линию связи и, тем самым, вывели из строя сотовую связь в этом районе.
Однако, по словам начальника генштаба Афганистана генерала Шарифа Яфтали, все правительственные и стратегически важные объекты в городе остаются в руках властей. По его словам, талибы продолжают укрываться среди жилой застройки и сопротивляться правительственным частям.
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