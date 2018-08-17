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Дальнее зарубежье 17.08.2018 14:09

Король Испании Филипп VI с супругой и премьером Санчесом почтили память жертв совершенных год назад терактов в Каталонии

В Испании вспоминают жертв терактов, произошедших год назад на пешеходной улице Рамбла в Барселоне и в Камбрильсе и унесших жизни 16 человек, пишут в пятницу испанские СМИ.

Официальная церемония в знак памяти печальных событий началась в 10:30 по местному времени (11:30 мск) неподалеку от места, где год назад фургон наехал на прогуливавшихся по улице жителей Барселоны и туристов.

Король Испании Филипп VI, его супруга королева Летисия и премьер-министр страны Педро Санчес также встретятся позднее с семьями жертв терактов.

Накануне вечером в Барселоне состоялась также городская церемония. Люди несли цветы, свечи, игрушки к мозаике Жоана Миро на улице Рамбла.

"Мы не предали наши ценности и убеждения, которые год спустя стали лишь крепче. Наш город - это город мира, и он таким и останется, храбрый город, который борется с терроризмом любовью", - заявила накануне вечером мэр Барселоны Ада Колау.

Затем она, не скрывая слез, зачитала имена 16 погибших в двух терактах. Более 130 человек тогда также получили травмы.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако следователям не удалось установить связь между ячейкой молодых людей, совершивших преступления, и ИГ.

Помимо этого, они пришли к выводу, что молодых людей, марокканского происхождения, инструктировал имам, проживавший в Риполе в 100 км к северу от Барселоны. По их мнению, имам основал собственную террористическую ячейку, которая при помощи самодельных взрывных устройств планировала совершить атаки возле церкви Саграда-Фамилия и стадиона в Барселоне и близ Эйфеловой башни в Париже.

Однако эти взрывные устройства случайным образом детонировали 16 августа, за день до совершенных терактов. Поэтому преступники выбрали другой способ нападения - на фургоне, взяв в качестве примера теракты на набережной Ниццы и в центре Лондона.

Все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо находятся под стражей.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ТЕРАКТЫ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]