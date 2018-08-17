Король Испании Филипп VI с супругой и премьером Санчесом почтили память жертв совершенных год назад терактов в Каталонии

В Испании вспоминают жертв терактов, произошедших год назад на пешеходной улице Рамбла в Барселоне и в Камбрильсе и унесших жизни 16 человек, пишут в пятницу испанские СМИ.
Официальная церемония в знак памяти печальных событий началась в 10:30 по местному времени (11:30 мск) неподалеку от места, где год назад фургон наехал на прогуливавшихся по улице жителей Барселоны и туристов.
Король Испании Филипп VI, его супруга королева Летисия и премьер-министр страны Педро Санчес также встретятся позднее с семьями жертв терактов.
Накануне вечером в Барселоне состоялась также городская церемония. Люди несли цветы, свечи, игрушки к мозаике Жоана Миро на улице Рамбла.
"Мы не предали наши ценности и убеждения, которые год спустя стали лишь крепче. Наш город - это город мира, и он таким и останется, храбрый город, который борется с терроризмом любовью", - заявила накануне вечером мэр Барселоны Ада Колау.
Затем она, не скрывая слез, зачитала имена 16 погибших в двух терактах. Более 130 человек тогда также получили травмы.
Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако следователям не удалось установить связь между ячейкой молодых людей, совершивших преступления, и ИГ.
Помимо этого, они пришли к выводу, что молодых людей, марокканского происхождения, инструктировал имам, проживавший в Риполе в 100 км к северу от Барселоны. По их мнению, имам основал собственную террористическую ячейку, которая при помощи самодельных взрывных устройств планировала совершить атаки возле церкви Саграда-Фамилия и стадиона в Барселоне и близ Эйфеловой башни в Париже.
Однако эти взрывные устройства случайным образом детонировали 16 августа, за день до совершенных терактов. Поэтому преступники выбрали другой способ нападения - на фургоне, взяв в качестве примера теракты на набережной Ниццы и в центре Лондона.
Все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо находятся под стражей.
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о попытке нападения на позиции ВС Армении в зоне карабахского фронта
ПК «Ярославич» поставила в Азербайджан 5 коммунально-дорожных машин для чистки дорог
Высокие цены на нефть обеспечивают стабильность азербайджанского маната - SIR
Технический комитет по мониторингу добычи ОПЕК+ переносится на 27 августа из-за празднования Курбан-байрама
Средняя зарплата CEO в США в 312 раз превышает зарплаты сотрудников
В Азербайджане арестованы 3 военнослужащих одной из воинских частей по факту самоубийства солдата
Граждане Азербайджана в топ-10 по числу поездок в Россию с целью туризма в первом полугодии
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений