Азербайджан увеличил в I полугодии 2018г импорт минеральных удобрений на 85%

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года составил 161,6 тыс. тонн, что на 85,4% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

«Общая стоимость импортированных в страну в январе-июне текущего года минеральных удобрений составила $43 млн 881,3 тыс. (рост 84,3%)», - отметили в Госкомстате.

Кроме того, в январе-июне в Азербайджан импортировано 24,19 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (рост на 71,8%) на сумму $5,742 млн (рост на 96,1%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 19,462 тыс. тонн (рост на 65,2%) на сумму $25 млн 230 тыс. (рост на 90%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 141,3 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 5,7%) на $104 млн 680 тыс., брусков из черных металлов – 72,01 тыс. тонн (рост на 36,3%) на $43 млн 748 тыс. (рост на 62,3%), угольников из черных металлов – 14,326 тыс. тонн (спад на 25%) на $12 млн 670 тыс., труб из черных металлов – 91,526 тыс. тонн (рост на 87%) на $157 млн 277 тыс. (рост в 2,3 раза).

Б.Рустамбеков