В Азербайджан в I полугодии 2018г импортированы легковые автомобили на $14 млн

Грузовые автомобили на общую сумму $16 млн 71,2 тыс. импортированы в I-ом полугодии 2018 года в Азербайджан, что в 2,4 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 978 грузовых автомобиля (рост в 2,4 раза).
Кроме того, в январе-июне текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $4 млн 71,6 тыс., что на 2,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 60 автобусов (рост на 9,1%).
Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 8,465 тыс. единиц, что в 2,9 раза больше чем в январе-июне 2017 года. Импорт легковых автомобилей осуществлен на сумму $14 млн 42,4 тыс. (рост в 2,2 раза).
Б.Рустамбеков
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