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Транспорт и связь 17.08.2018 13:25

В Азербайджан в I полугодии 2018г импортированы легковые автомобили на $14 млн

Грузовые автомобили на общую сумму $16 млн 71,2 тыс. импортированы в I-ом полугодии 2018 года в Азербайджан, что в 2,4 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 978 грузовых автомобиля (рост в 2,4 раза).

Кроме того, в январе-июне текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $4 млн 71,6 тыс., что на 2,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 60 автобусов (рост на 9,1%).

Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 8,465 тыс. единиц, что в 2,9 раза больше чем в январе-июне 2017 года. Импорт легковых автомобилей осуществлен на сумму $14 млн 42,4 тыс. (рост в 2,2 раза).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, АВТОМОБИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]