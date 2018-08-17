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СНГ 17.08.2018 14:31

Путин и Меркель будут обсуждать реализацию крупных совместных проектов на фоне угроз третьих стран в их отношении - Песков

Реализация крупных российско-германских проектов на фоне выражаемых в их адрес угроз третьих государств, а также ситуация на Украине и в Сирии будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 18 августа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это и двусторонние отношения, это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов", - сказал он журналистам в пятницу.

"Это наиболее актуальные темы: конечно же, и Украина, конечно же, Сирия", - продолжил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МЕРКЕЛЬ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]