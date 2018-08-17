В Берлине сообщили, что Меркель обязательно обсудит с Путиным Украину и Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в субботу обсудят двухсторонние и международные вопросы, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер рада принять президента Путина в замке Мезеберг в субботу. Будет продолжено обсуждение двухсторонних и международных вопросов", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.
По его словам, обязательно будут обсуждаться Украина и Сирия.
Он отказался уточнять дальнейшие вопросы для обсуждения, сказав, что это могут быть "самые разнообразные темы".
Ранее в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 18 августа будут обсуждаться реализация крупных российско-германских проектов, а также ситуация на Украине и в Сирии.
"Это и двусторонние отношения. Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов. Это наиболее актуальные темы: конечно же, и Украина, конечно же, Сирия ", - сказал Д.Песков журналистам.
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