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Дальнее зарубежье 17.08.2018 14:48

В Берлине сообщили, что Меркель обязательно обсудит с Путиным Украину и Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в субботу обсудят двухсторонние и международные вопросы, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер рада принять президента Путина в замке Мезеберг в субботу. Будет продолжено обсуждение двухсторонних и международных вопросов", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, обязательно будут обсуждаться Украина и Сирия.

Он отказался уточнять дальнейшие вопросы для обсуждения, сказав, что это могут быть "самые разнообразные темы".

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 18 августа будут обсуждаться реализация крупных российско-германских проектов, а также ситуация на Украине и в Сирии.

"Это и двусторонние отношения. Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов. Это наиболее актуальные темы: конечно же, и Украина, конечно же, Сирия ", - сказал Д.Песков журналистам.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]