В Берлине сообщили, что Меркель обязательно обсудит с Путиным Украину и Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в субботу обсудят двухсторонние и международные вопросы, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер рада принять президента Путина в замке Мезеберг в субботу. Будет продолжено обсуждение двухсторонних и международных вопросов", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, обязательно будут обсуждаться Украина и Сирия.

Он отказался уточнять дальнейшие вопросы для обсуждения, сказав, что это могут быть "самые разнообразные темы".

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 18 августа будут обсуждаться реализация крупных российско-германских проектов, а также ситуация на Украине и в Сирии.

"Это и двусторонние отношения. Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов. Это наиболее актуальные темы: конечно же, и Украина, конечно же, Сирия ", - сказал Д.Песков журналистам.