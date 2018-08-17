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ТЭК 17.08.2018 14:18

Потребление бензина на внутреннем рынке Азербайджана в I полугодии увеличилось почти на 1%

Объем потребления основных нефтепродуктов на внутреннем рынке Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 1 млн 877,8 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В I-ом полугодии 2018 года потребление автомобильного бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,7% - до 620,3 тыс. тонн, дизельного топлива – на 18,9%, до 712,4 тыс. тонн, нафты – на 14,8%, до 116,4 тыс. тонн, авиационного керосина – на 4,7%, до 165,3 тыс. тонн.

Также за отчетный период увеличилось потребление нефтяного битума – на 58,4%, до 119,9 тыс. тонн, сжиженного газа – на 42% - до 100,2 тыс. тонн, смазочных масел – в 1,98 раза, до 43,3 тыс. тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]