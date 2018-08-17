Потребление бензина на внутреннем рынке Азербайджана в I полугодии увеличилось почти на 1%

Объем потребления основных нефтепродуктов на внутреннем рынке Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 1 млн 877,8 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В I-ом полугодии 2018 года потребление автомобильного бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,7% - до 620,3 тыс. тонн, дизельного топлива – на 18,9%, до 712,4 тыс. тонн, нафты – на 14,8%, до 116,4 тыс. тонн, авиационного керосина – на 4,7%, до 165,3 тыс. тонн.

Также за отчетный период увеличилось потребление нефтяного битума – на 58,4%, до 119,9 тыс. тонн, сжиженного газа – на 42% - до 100,2 тыс. тонн, смазочных масел – в 1,98 раза, до 43,3 тыс. тонн.

Н.Аббасова