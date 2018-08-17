Потребление бензина на внутреннем рынке Азербайджана в I полугодии увеличилось почти на 1%

Объем потребления основных нефтепродуктов на внутреннем рынке Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 1 млн 877,8 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В I-ом полугодии 2018 года потребление автомобильного бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,7% - до 620,3 тыс. тонн, дизельного топлива – на 18,9%, до 712,4 тыс. тонн, нафты – на 14,8%, до 116,4 тыс. тонн, авиационного керосина – на 4,7%, до 165,3 тыс. тонн.
Также за отчетный период увеличилось потребление нефтяного битума – на 58,4%, до 119,9 тыс. тонн, сжиженного газа – на 42% - до 100,2 тыс. тонн, смазочных масел – в 1,98 раза, до 43,3 тыс. тонн.
Н.Аббасова
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о попытке нападения на позиции ВС Армении в зоне карабахского фронта
Средняя зарплата CEO в США в 312 раз превышает зарплаты сотрудников
В Азербайджане арестованы 3 военнослужащих одной из воинских частей по факту самоубийства солдата
Граждане Азербайджана в топ-10 по числу поездок в Россию с целью туризма в первом полугодии
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
Узбекистан и Таджикистан заключили договор о стратегическом партнерстве
На Украине не исключают введения безостановочного транзита поездов российского направления
В Италии раскритиковали главу МВД страны за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений